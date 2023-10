Simona sulla pace con Mara e Barbara: “Non vale la pena essere in lotta”

Simona Ventura domenica ha fatto pubblicamente pace con Mara Venier e con Barbara d’Urso. La prima l’ha abbracciata in diretta a Domenica In, la seconda l’ha incontrata alla prima del film Shukran prodotto da Emanuele Berardi.

Due paci clamorose che hanno fatto molto parlare perché Super Simo – nell’estate di due anni fa – a domanda diretta se preferisse guardare i programmi di Mara Venier o quelli di Barbara d’Urso ha risposto che “fra le due scelgo la pizza“. Risposta che non piacque a nessuna delle due e che si trascinò dietro varie frecciatine.

In questi due anni le cose sono cambiate, Simona Ventura è tornata in Rai e ha deciso di porgere ramoscelli d’ulivo a tutte.

“Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti” – ha dichiarato a SuperGuidaTv – “Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”.