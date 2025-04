Simona Izzo: “Perché non sono più stata opinionista di The Couple”

Pochi giorni prima del debutto di “The Couple”, i media avevano annunciato Simona Izzo e Luca Tomassini come opinionisti del programma di Canale 5. Tuttavia, all’ultimo minuto, Francesca Barra ha preso il posto di Simona Izzo. Durante un’ospitata a “Storie di Donne al Bivio Weekend”, Simona Izzo ha condiviso i motivi della sua assenza dal programma.

Izzo ha spiegato di essere stata contattata dai vertici di Mediaset, che le avevano suggerito di concentrarsi sulla fiction “Colpa dei Sensi”, in cui è già impegnata. Nonostante avesse espresso la sua disponibilità e fosse convinta di essere adatta per il ruolo di opinionista, la produzione le ha consigliato di rinunciare: “Mi ha chiamato Davide Maggio perché lo sapeva e mi ha detto che ero perfetta. Quindi confermo, dovevo essere io, era vero, me l’avevano chiesto”.

L’attrice, che ha già avuto esperienze nel reality “Grande Fratello Vip”, ha dichiarato di essersi divertita molto e di avere un forte legame con Ilary Blasi, che considera come una figlia. Nonostante la delusione, ha aggiunto di sperare in una futura collaborazione: “Alla prossima, io gli ho detto, ‘alla prossima spero di essere libera’”. In sintesi, Simona Izzo ha dovuto rinunciare al programma per motivi di lavoro, ma non ha escluso la possibilità di partecipare in futuro.