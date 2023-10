Simona Izzo bacchetta Ricky Tognazzi a Ballando con le Stelle: c’entra la ballerina

Ricky Tognazzi ha debuttato a Ballando con le Stelle proponendo un bel foxtrot in coppia con Tove Villfort e la loro affinità è stata sottolineata anche dalla giuria. Simona Izzo, ospite in studio in primissima fila, ha così bacchettato il marito con ironia che però ha sottolineato “mia moglie non sta scherzando, è seria!“.

“Posso rivedere un attimo la moviola?” – ha chiesto Simona Izzo prendendo il microfono – “Si sono dati un bacetto o sbaglio? Non era previsto! Tove, sto scherzando, sei Barbie ma lui non è Ken. Comunque Ricky non siamo sposati da trent’anni, ma da trentotto!“. Una botta di gelosia a cui Ricky Tognazzi ha replicato: “Lei [Tove, ndr] potrebbe essere mia figlia!“. “Ma tua figlia è là, ti sta guardando, stai attento. Tove non è né tua figlia né tua nipote, quindi stai calmo” ha chiuso la Izzo.

Durante la clip, il ballo e la votazione di Ricky Tognazzi ci vorrebbe una finestra in basso sullo schermo con inquasratura fissa su Simona Izzo e microfono aperto#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/5vjENQibUv — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 21, 2023

Una scenata di gelosia? O uno sketch? Quel che è certo è che Tognazzi l’ha buttata sul ridere: “Noi siamo i Tognizzo, una coppia!“.

La prossima settimana voglio una coreografia di Ricky Tognazzi sulle note di Barbie con lui mascherato da Ken. E Simona Izzo muta.