Simona Guatieri: L’ex di Keita e il Tradimento con Wanda Nara

Simona Guatieri, modella e presentatrice molisana, ha partecipato a Miss Italia ed è stata sposata con l’ex calciatore dell’Inter Keita Baldé. Insieme hanno avuto due figli, Thiago e Isabel, e si sono sposati nel 2022. La loro relazione è però terminata nel 2023 a causa di ripetuti tradimenti da parte di Baldé, che avrebbe avuto una relazione con Wanda Nara, ex moglie di Mauro Icardi, che ha reso pubblica la situazione.

Simona, dopo aver scoperto il tradimento iniziale, ha deciso di mantenere la situazione privata per proteggere i suoi figli, ma dopo un secondo tradimento che è diventato di dominio pubblico, ha dovuto affrontare una dolorosa separazione.

Guatieri, nata nel 1990 a Isernia, ha iniziato la sua carriera come modella sin da giovane, partecipando a sfilate e diventando nota per la sua relazione con Baldé. Ha vissuto in diversi paesi e ha lavorato anche come conduttrice, partecipando al reality “Non ditelo alla sposa”. La sua esperienza in Spagna l’ha colpita, poiché lì il mondo della televisione era più visto come un lavoro piuttosto che come un’opportunità per diventare celebri rapidamente.

Dopo la separazione, Simona ha dichiarato di aver investito molto nella sua famiglia, sacrificando la sua carriera. Conclude affermando che, se avesse perdonato Baldé ancora una volta, sarebbe stata tradita nuovamente. Oggi afferma di essere molto più “ricca” emotivamente rispetto a prima del matrimonio, sottolineando la sua crescita personale dopo la fine della relazione.