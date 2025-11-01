15.7 C
Simona D’Angelo: Riconoscimento nel Teatro Sociale Italiano

Simona D’Angelo: Riconoscimento nel Teatro Sociale Italiano

L’autrice, regista e attrice Simona D’Angelo è stata selezionata per l’Antologia del Premio Letterario Salvatore Quasimodo, nella Sezione Teatro, curata dalla Casa Editrice Aletti di Roma. La sua opera “Il profumo dell’Audacia” verrà pubblicata in un volume celebrativo dedicato alla memoria di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel Salvatore Quasimodo.

Questo riconoscimento rappresenta un traguardo importante per D’Angelo, che ha dedicato anni all’attività teatrale con un forte impegno verso l’arte e la responsabilità sociale. Ha dichiarato di considerare un grande onore far parte di questo progetto, sottolineando il valore della drammaturgia autentica.

Con trentotto opere all’attivo, tutte caratterizzate da un forte impegno civile, D’Angelo si è affermata come una delle drammaturghe siciliane più apprezzate. I suoi lavori trattano temi come la violenza di genere, la disabilità, la memoria storica, e la dignità del lavoro. D’Angelo crea un teatro utile e pedagogico, mirando a sensibilizzare e far riflettere il pubblico.

Tra le opere più significative c’è “Il profumo dell’Audacia”, che ha debuttato al Teatro Biondo di Palermo, registrando tre serate sold-out. Questa pièce racconta la storia di Alba, una donna cieca, esplorando la memoria e la speranza. Si ispira alle gelsominaie della Piana di Milazzo, simbolo di dignità e resistenza nel dopoguerra siciliano.

La selezione per il Premio Quasimodo conferma la qualità della visione artistica di D’Angelo, consolidandola come una delle voci più sensibili del teatro contemporaneo. Il suo lavoro dà dignità alla parola e rende la scena un luogo di incontro tra arte, etica e umanità.

