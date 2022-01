Simona Branchetti ha deciso di mettere un punto sul battibecco a distanza avuto con Alberto Matano.

I due qualche giorno fa si sono contesi un ospite in collegamento e questo ha fatto molto indispettire il giornalista di Rai1 che in diretta ha attaccato la redazione di Pomeriggio 5 News.

“Come vedranno i nostri telespettatori, Sebastiano [l’ospite in collegamento, ndr] non è più con noi. A questo punto però devo dire una cosa. Questo signore era collegato con noi, però è arrivata la troupe di un altro programma. Lo dico, di Canale 5, mi spiace dirlo, in diretta ci hanno sottratto Sebastiano. Queste sono delle cose che non dovrebbero mai succedere”.

Venuta a conoscenza di questa dichiarazione, la giornalista del Tg5 ha scritto su Instagram:

Oggi Simona Branchetti, in diretta con Pomeriggio 5 News, ha voluto fare una precisazione (come riporta DavideMaggio.it):

“Consentitemi di poter fare una piccola precisazione sullo spiacevole episodio che è accaduto ieri con La Vita in Diretta, con Alberto Matano, di cui ho avuto il piacere di ricevere questa mattina una telefonata, il quale ha compreso che naturalmente non c’è stata alcuna volontà di fare uno screzio a nessuno, di voler scippare alcun ospite. Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili, ma purtroppo lui come me sa che quando si sta sul campo a volte questo non sempre è possibile. Noi siamo qui tutti per fare lo stesso lavoro, per fare cronaca, per raccontare in diretta anche fatti dolorosi come quelli che vi stiamo raccontando in questi giorni. E prima di tutto il nostro rispetto e il nostro pensiero va a chi in queste ore sta soffrendo”.