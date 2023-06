Simona Branchetti, la gaffe su Filippo Bisciglia durante Morning News

Simona Branchetti è tornata a condurre per la terza estate consecutiva Morning News, il contenitore mattutino che andrà in onda tutta l’estate al posto di Mattino Cinque, chiuso per ferie. Quando però ha dovuto salutare i telespettatori e ricordare i programmi della prima serata, la giornalista è scivolata in una gaffe.

Filippo Bisciglia, che dal 2014 conduce Temptation Island, è stato infatti ribattezzato “Federico”. E pensare che lo ha pure letto dal cartellino che teneva in mano!

Simona Branchetti e quel lapsus su Filippo / Federico

Probabilmente Simona Branchetti quando ha detto “Federico” stava pensando a Federica Panicucci, che proprio nel 2021 (pare) non avesse preso bene lo slittamento del ritorno Mattino Cinque in favore di Morning News, allungato fino a metà settembre. Notizia mai confermata da nessuno, ma che fece il giro del web. Per questo motivo Blogo chiese alla giornalista un commento, ma lei rimase molto vaga.

“Federica Panicucci e Francesco Vecchi? Non li ho in realtà né sentiti né visti, probabilmente anche perché, alzandomi presto, vado via prima dalla redazione. In questi giorni penso che loro abbiano orari diversi dai miei. Ognuno fa quello che si sente. Non ritengo che fosse necessario che si facessero sentire e onestamente non mi sono risentita per questo”.

Filippo Bisciglia sul ritorno di Temptation Island