Simona Branchetti costretta a chiudere un collegamento, lite in diretta

L’ultima puntata di Pomeriggio 5 News è stata decisamente movimentata e Simona Branchetti è corsa ai ripari dopo un incidente in diretta. La conduttrice si è collegata con una sua inviata per parlare di un caso di cronaca nera avvenuto a Mascali.

“Un violento litigio tra vicini di casa, la colluttazione e poi i colpi fatali. – ha continuato l’inviata – Alle 12 di mercoledì a Mascali in provincia di Catania due uomini cominciano a discutere e ben presto la lite è degenerata. Giampiero estrae delle forbici e colpisce il vicino di casa, Antonio. La vittima avrebbe rivolto al vicino alcuni commenti sulla figlia e lo avrebbe accusato di non essere un buon padre per via di alcune amicizie della ragazza. Com’è possibile questa violenza per dei commenti sulle frequentazioni della figlia?”.

Simona Branchetti chiude il collegamento con Mascali.

L’inviata si è fermata a parlare con Fabio, un amico della vittima, che ha mosso delle accuse: “Abbiamo scoperto che c’era dell’altro. I Motivi erano altri, c’è una ragazza, quella della vittima, che...”. Fabio non ha nemmeno finito di parlare che è spuntata dal nulla proprio la compagna della vittima, che ha iniziato ad agitarsi. Fabio a quel punto si è agitato: “Io posso parlare. Tu vuoi dirmi che quella che usciva l’altra sera di qua con gli occhiali da sole non eri tu?! E allora? Io parlo e so anche quello che dico“. L’uomo poi ha continuato: “Lei era contesa. Il mio amico, la vittima non aveva madre, padre, aveva questo vuoto affettivo che poi è stato utilizzato in questo modo“. La ragazza è tornata a parlare fuori campo e Fabio è sbottato: “Bevi di meno, vedi di bere meno ubriaca!”

Simona Branchetti ha cercato di riportare la calma: “Adesso, così no. Giuliana, lasciamo stare. Si è calmato Fabio? Se la signora vuole intervenire bene, ma gli insulti in diretta no. Se lei vuole dare la sua versione dei fatti per noi va benissimo e la ascoltiamo. Secondo Fabio c’era una rivalità tra questi due signori, lei ribadisce che c’era questo“.

La ragazza deve aver detto qualcosa a Fabio, che infatti si è agitato e con il dito puntato si è diretto verso di lei. La conduttrice allarmata ha chiuso subito il collegamento: “Però Fabio, non risponda alla signora, eh, ehi, no, no, no. Lasciamo un attimo il collegamento e torniamo in studio“. (Qui il video, dal minuto 35 in poi).