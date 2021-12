Simona Branchetti oggi pomeriggio ha debuttato con Pomeriggio 5 News, versione natalizia ed a basso costo di Pomeriggio 5 con Barbara d’Urso.

Stesso gruppo di lavoro ma studio più piccolo con collegamenti in diretta e temi d’attualità e di gossip (oggi un capitolo sul Grande Fratello Vip e su Alex Belli).

Perché ve ne parlo? Perché dopo una pubblicità Simona Branchetti è finita misteriosamente in quella che sembrava una stanza con un’inquadratura che la immortalava da metà petto in su. Un po’ come fanno per gli ospiti di Pomeriggio 5 in collegamento da Roma.

Simona Branchetti cambia studio in diretta a Pomeriggio 5 News

Questo probabilmente perché in quel preciso istante è iniziato Studio Aperto su Italia 1 che con Pomeriggio 5 News condivide proprio lo stesso studio.

Se a Barbara d’Urso per il suo Pomeriggio 5 è stato dato lo Studio 6, a Simona Branchetti lo Studio 15 che è il medesimo appunto di Studio Aperto.

Lo studio è di nuovo stato fatto vedere durante i saluti finali perché in quel momento Studio Aperto era in pubblicità. Oppure, come ipotizzato da qualcuno sul web, è probabile che gli ascolti siano stati registrati in precedenza sapendo appunto della sovrapposizione col TG di Italia 1.

Ecco i saluti finali dallo studio:

Lo studio durante l’assenza di Studio Aperto:

Come cambia Pomeriggio 5 News con la messa in onda di Studio Aperto: