Volano stracci tra Simona Branchetti e Alberto Matano. Tutto è nato mercoledì scorso con l’ospite “lo scippo dell’ospite”, quando il signor Sebastiano dopo essersi collegato con La Vita In Diretta è stato intercettato da un’inviata di Pomeriggio 5 News. La conduttrice del programma Mediaset si era affrettata a ridimensionare l’inconveniente rivelando che il collega l’aveva chiamata per un chiarimento.

Matano però sabato scorso a Tv Talk ha ripetuto quanto detto a La Vita In Diretta, aggiungendo che non c’è nulla da chiarire tra lui e Simona Branchetti: “Mi sono già spiegato molto bene l’altro giorno. Ho già detto quello che avevo da dire, non ho niente da chiarire, io dico la verità e l’ho voluta dire in diretta. Anzi, voglio confermare che non ci sono retroscena e non ci sono chiarimenti. Il punto è che la trasmissione della rete concorrente è proprio entrata nella mia diretta e io ho dovuto dirlo ai miei telespettatori. Perché bastava aspettare che finissi il mio collegamento per poi intervistare l’uomo a loro volta. O almeno questo è quello che avremmo fatto noi de La Vita In Diretta. Fino ad oggi con la concorrenza c’è sempre stato un rapporto di rispetto e di sana competizione. Quindi mi dispiace per quello che è successo, perché tutto poteva essere gestito diversamente“.

Simona Branchetti arrabbiata con Alberto Matano: “Lo scorretto adesso chi è?”

La presentatrice di Pomeriggio 5 News ha condiviso un articolo su Matano a Tv Talk ed ha bacchettato il giornalista: “Pessimo Alberto Matano che dopo avermi telefonato smentisce di averlo fatto! E lo scorretto chi è?“.

Alberto non ha smentito la chiamata, direi piuttosto che è rimasto fermo sulla sua posizione di mercoledì. Non sappiamo cosa si siano detti la Branchetti e Matano al telefono, ma è evidente che lui continui a pensare che ci sia stata una mancanza di rispetto per il suo lavoro.

