Simon & The Stars, oroscopo della settimana: la classifica dei segni più fortunati

Dopo averci regalato l’oroscopo dettagliato di tutto il 2024, Simon & The Stars è tornato con le previsioni della settimana. Ieri il famoso astrologo è stato ospite di Simona Ventura e Paolo Perego a Citofonare Rai Due ed ha svelato quello che gli astri dicono per queste giornate sanremesi, facendo anche una classifica dei segni più fortunati.

Voi a che posizione siete?

Simon & The Stars, oroscopo settimanale, la classifica completa.

1*, 2° e 3° posto: Pesci, Capricorno e Vergine.

Pesci.

Primo posto, questa è la vostra settimana. Si allargano le prospettive sul lavoro, si aprono le prospettive anche in amore. Vedo incontri e una bella ripresa in generale. Le acque si smuovono e in positivo.

Capricorno.

Il lavoro va alla grande. L’amore vi porta ad aprirvi, questo è un momento in cui state riscoprendo il desiderio di rimettervi in gioco. Quindi godetevela e buttatevi che è la settimana giusta.

Vergine.

Siete ancora ai piani alti della classifica. I giorni migliori sono martedì e mercoledì. Se avete richieste avanzatele in quei giorni. In generale sarà una settimana molto positiva.

Simon & The Stars, 4°, 5° e 6° posto.

Sagittario.

Questa settimana avete un megafono per farvi ascoltare. Mettete in campo le vostre idee, occhio sugli annunci di lavoro. Mettetevi in discussione soprattutto se cercate un lavoro.

Acquario.

Questo è un periodo in cui siete in sospeso. Vi si aprono delle nuove prospettive ma ci sono delle questioni da sbrogliare. Avete bisogno di riorganizzarvi, magari anche in amore. Quindi non correte troppo per il momento.

Leone.

Andamento a jo-jo per voi. Cielo importante, vincete ma con polemiche. Ci potrebbero essere delle discussioni in vista. Prendete il buono senza andare dietro le chiacchiere.

7°, 8°, 9° posto, Gemelli, Toro e Bilancia.

Gemelli.

mercurio è il vostro pianeta e adesso incide positivamente per voi. Ci sono segnali di sblocco. Settimana con qualche ostacolo da superare, attenzione a scadenze e documenti. Molto meglio l’amore, che andrà al top da metà febbraio.

Toro.

Arriva in quadratura Mercurio e ci sono ritardi nelle risposte e attrici sul lavoro. Attenzione a farvi capire e a spiegarvi chiaramente. Non arrabbiatevi per le risposte che non arrivano.

Bilancia.

Avete la sensazione di essere sotto scacco. Vedo dei problemi per voi che si ripetono di continuo. In certi momenti la mossa migliore è non muoversi. Meglio osservare e non saltare a conclusioni affrettate. La cosa riguarda anche l’amore, siate molto cauti.

Simon & The Stars, 10°, 11°, 12° posto, Ariete, Cancro e Scorpione.

Ariete.

Arrancate un po’ la situazione è simile al cancro, vi sentite bloccati. C’è una decisione che non riuscite a prendere. Vedo anche dei rapporti tesi sul lavoro, Aspettate la metà di febbraio. Da San Valentino le cose miglioreranno.

Cancro.

Siete al penultimo posto, ma aspettate. Siete fermi, vi sentite bloccati sul lavoro e in generale nella vita. Vi sentite non valorizzati e apprezzati. Non arrivano risposte e gesti. Vi sentite abbattuti, ma da marzo le cose cambieranno. La primavera sarà molto bella.

Scorpione.

Entrate a febbraio con dei rallentamenti e degli intoppi. Avete rallentamenti anche se aspettate risposte o su situazioni che vi tengono appesi. Però un ‘no’ adesso potrebbe diventare un sì in futuro. Attenti alle sviste e agli errori.