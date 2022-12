Simon & the Stars, oroscopo 2023 segno per segno: tutte le previsioni

Non c’è due senza tre e dopo le previsioni di Paolo Fox e Branko, ecco anche quelle di Simon & the Stars. Il famoso astrologo nel suo nuovo libro, “Oroscopo 2023, il giro dell’anno in 12 tappe” (scritto con Claudio Roe per Rizzoli) ha svelato cosa ci potrebbe aspettare nell’anno che verrà. A differenza degli altri due colleghi, in questo caso Simon & the Stars con il mio segno è stato più clemente. E a voi com’è andata?



Simon & the Stars, oroscopo del 2023.

Ariete, Toto e Gemelli.

Ariete.

Osare. Il 2023 sarà l’anno del cambiamento, finalmente troverete il coraggio di rispolverare vecchi sogni nel cassetto, la capacità di buttarvi nelle cose, di cogliere al volo le occasioni. L’ariete torna a fare l’Ariete. Nella prima metà dell’anno ci saranno moltissime chance che daranno il via a un cambiamento radicale di lavoro, di città, di stile di vita. Per molti arriva il momento del coraggio: lasciare un’occupazione che non si è davvero scelto e mettersi in proprio. Mentre a giugno si possono realizzare i sogni d’amore più romantici. I primi 4 mesi fenomenali, potrà essere l’anno della svolta. Al top: marzo e maggio.

Toro.

Decollare. Il 2023 sarà un anno positivo per i nati sotto il segno del Toro, sconfiggerete le difficoltà del cambiamento. Se vi eravate sentiti un passo indietro la situazione muta. Basta insicurezze, zavorre e difficoltà economiche. Da marzo vedrete il lato positivo. Saturno smette di essere ostile e la vita torna a sorridere. Si decolla da maggio, quando arriva Giove, il pianeta delle grandi opportunità, la tarda primavera offre l’occasione giusta, anche grazie a nuove conoscenze o collaborazioni. Anno al top per il Toro.

Gemelli.

Impegno. Può essere l’anno di un salto di qualità e una svolta sul lavoro, concentrandosi su ciò che conta veramente. Ci saranno mesi importanti finalmente. In primavera si raccoglieranno i frutti del proprio impegno. Il cambiamento è nell’aria ed è giunta l’ora di coglierlo. Può arrivare una promozione, un‘attività in proprio, un matrimonio, un figlio. È un giro di boa che rende più “adulti”. Al top marzo e giugno.

Simon & the Stars, Cancro, Leone e Vergine.

Cancro.

Crescita. Smettete di sentirvi inferiori agli altri, di chiedere una conferma del vostro valore, di dire basta a tutto ciò che in passato avete accettato per paura di non poterne fare a meno, anche se penalizzante. Nel 2023 il Cancro rialza la testa e si sente più sicuro di sé. Abbandonando la paura, il Cancro diventerà invincibile. Da maggio, ci sarà un grande momento di crescita. Mesi top marzo e luglio.

Leone.

Grinta. Basta immobilismo, è ora di cambiare! Il Leone si è sentito in un angolo con le mani legate, ma quest’anno sarà diverso. Il Leone torna a ruggire di gioia dopo un lungo periodo di grugniti scontenti. Il 2023 gli restituisce il protagonismo, spezza le sbarre della gabbia per ottenere un cambio di ruolo, di contratto. Per i single ci sarà una rinascita, novità in estate. Mesi top febbraio, maggio e agosto.

Vergine.

Scelte. Si riprendono in mano le aspirazioni si smonterà e rimonterà la vita in maniera differente, aggiustando le situazioni. Il 2023 è un anno decisivo per i nati sotto il segno della Vergine, che deve scegliere la strada giusta da imboccare, in cui rimettere la felicità al centro, definire i rapporti. Al top Marzo, il mese giusto per una virata decisiva.

Bilancia, Scorpione e Sagittario.

Bilancia.

Protagonisti. Basta essere comprimari, rimanere nell’ombra, è il momento di prendersi la scena e farsi illuminare dalle luci del palcoscenico della vita. Per dire adesso ci sono anch’io, e le vostre cose non vengono prima delle mie. Assumete un ruolo centrale, tornate a mettervi al primo posto. Da marzo 2023 Plutone se ne va e si torna finalmente liberi di esprimersi appieno. L’apice di un lungo processo di preparazione che ha scandito la costruzione di una maggiore indipendenza economica, lavorativa. Decisiva la prima metà dell’anno, giugno al top.

Scorpione.

Sicurezza. Siete stati sballottati per tanto tempo, è ora di gettare l’ancora in un porto sicuro, un luogo che potrete finalmente chiamare casa. Dopo anni di incertezza trovate il posto che fa per voi nel mondo. Nel 2023 lo Scorpione smetterà di essere un viandante, avrà finalmente delle certezze, miglioreranno i progetti personali, la creatività, e nelle relazioni ci sarà molto romanticismo. E’ giunta finalmente l’ora di rompere gli indugi e di abbracciare uno sfavillante futuro! Mesi top: marzo e maggio.

Sagittario.

Ripartenza. Per non essere sconfitti bisogna avere l’autorità sulla propria vita, riprendendosi ciò che ci spetta. Nel 2023 il Sagittario vedrà giustizia, un buon affare, un ultimatum sul lavoro o in coppia lo porterà a decisioni impensabili prima. Marzo è il mese delle prese di posizione, in estate vento favorevole per ripartire da nuove basi molto fruttuose. Febbraio, giugno e dicembre un colpo di fortuna, magari per comprare casa.

Simon & the Stars, Capricorno, Acquari e Pesci.

Capricorno.

Leggerezza. Da molti anni avete cominciato a scalare la montagna per raggiungere la vetta, ma vi è sfuggita più e più volte. Avete scelto la strada più complicata: piccoli inciampi, alleanze infruttuose, tradimenti. Dedicatevi a qualcosa meno ambizioso che però possa crescere nel tempo. Nel 2023 vi avvicinerete più che mai a quella vetta che rincorrete da tempo. Il paradosso è che succederà perché prenderete le cose con più leggerezza, e tutto l’amore e la passione ritrovati vi condurranno al vostro obiettivo. Basta prendere tutto troppo sul serio: è giunta l’ora di scegliere lavori, persone, situazioni giuste. La prima parte dell’anno è un po’ più faticosa. I mesi top: da maggio, con Giove e Saturno a favore, il successo è garantito.

Acquario.

Rivoluzione. Saltano quei tappi che vi hanno tenuto con le mani legate, per paura di deludere gli altri o di dire “no”. Riprendete in mano le redini della vostra vita. Plutone entra nel vostro segno e alimenta la vostra voglia di cambiare. Negli ultimi anni avete faticato a prendere decisioni radicali, il 2023 darà la possibilità di prendere scelte definitive. In estate la lunga sosta di Venere in opposizione porta a revisionare molte relazioni. Mesi top febbraio, maggio e novembre.

Pesci.

Cambiamenti. Un decennio vissuto in un limbo e un futuro destinato a cambiare. Si avranno le carte in regola per iniziare nuovi progetti dopo anni in cui si sono raccolte molte esperienze. Ci sono i presupposti per realizzare, finalmente, i propositi di vita. La sicurezza aumenta, si definiscono situazioni e rapporti, si inizia qualcosa di nuovo per lasciarsi alle spalle vecchie zavorre. Partire con il piede giusto per arrivare alla meta e restarci. Sfruttare la prima parte dell’anno per schiarirsi le idee, a maggio si otterrà un importante accordo. In amore qualcuno può perdere la testa per una nuova persona. Mesi top: marzo, maggio e dicembre.