Simon & Le Stelle, classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 settembre

Abbiamo scoperto l’oroscopo settimanale di Simon & The Stars per la settimana dal 23 al 29 settembre 2024 durante il programma Citofonare Rai Due. La classifica dei segni zodiacali ha visto il Capricorno in dodicesima posizione e lo Scorpione al primo posto.

Nel dettaglio, il Capricorno è sotto pressione sul lavoro, con possibili tensioni e discussioni. È un momento complesso, ma si suggerisce di non perdere la pazienza e di gestire bene le collaborazioni. L’amore, comunque, è in miglioramento. L’Ariete, all’undicesimo posto, deve fare attenzione ai contrasti in amore o sul lavoro. È consigliabile risolvere i conflitti direttamente con le persone coinvolte, evitando di discutere con terzi. Tuttavia, le nuove relazioni amorose mostrano segni positivi.

I Pesci sono al decimo posto e potrebbero affrontare problematiche burocratiche, ma si consigliano di controllare eventuali errori nei conti. D’altro canto, Venere offre belle opportunità in amore, soprattutto sul posto di lavoro. Il Sagittario, in nona posizione, potrebbe ricevere notizie attese sul lavoro e deve essere pronto a prendere decisioni importanti.

Proseguendo, l’ottavo posto è per il Leone, che mostra segni di miglioramento. È tempo di accettare nuove proposte e pianificare il futuro, specialmente in ambito lavorativo. Il Toro è settimo e deve essere attento a come gestire le proprie energie; è tempo di esporsi nuovamente, chiarendo sentimenti e progetti. La Vergine si trova al sesto posto, con spese in aumento. Nonostante l’incertezza attuale, gli investimenti saranno ripagati in futuro.

La Bilancia occupa il quinto posto; dovrà affrontare un cortocircuito interiore, ma ora è il momento di mettersi in mostra. Il Cancro, al quarto posto, sta risalendo la classifica e i problemi lavorativi stanno migliorando. L’Acquario, in terza posizione, vive un periodo di rinascita, con buone notizie in arrivo. I Gemelli sono secondi, con un notevole miglioramento rispetto alla settimana precedente, e guadagni in arrivo.

Infine, lo Scorpione è in cima alla classifica. Questa settimana porta nuovi sviluppi professionali e cambiamenti positivi. Venere favorisce il carisma e la sensualità, rendendo questo periodo particolarmente vantaggioso per intraprendere nuove iniziative.