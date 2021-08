Simon Gallup lascia i The Cure: l’annuncio è arrivato sui social del bassista. Non si conoscono ancora i motivi ufficiali dell’addio.

I The Cure stanno per tornare, ma intanto perdono un pezzo importantissimo. Prima dell’uscita dei nuovi lavori discografici del gruppo, è arrivata una notizia che ha sconvolto tutti i fan: Simon Gallup ha lasciato il gruppo. Lo ha annunciato con un post sul suo account Facebook lo stesso bassista il 14 agosto. Molto sintetico ma significativo il messaggio del 61enne musicista britannico: “A malincuore non sono più un membro dei Cure! Buona fortuna a tutti“. Ma cosa è successo all’interno della band per portare a questo clamoroso addio?

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/thecure

Simon Gallup lascia i Cure: il motivo

La ricerca di motivazioni valide e concrete per questo terremoto che ha del clamoroso è iniziata. Tra i primi a scoprire qualcosa in più sono stati i giornalisti del New Musical Express. Su Twitter infatti lo stesso bassista avrebbe risposto a una sua amica o fan dando qualche dettaglio in più sul suo addio alla storica band di Robert Smith: “Sto bene… Sono solo stufo di tradimenti“. Ma a quali tradimenti si riferisca, non è dato sapersi.

Simon Gallup: la sua storia nei Cure

Simon è uno dei membri più importanti all’interno della band. Si è unito al gruppo nel 1979, dopo aver collaborato prima con il side-project del gruppo, i Cult Hero. Dopo aver lasciato la band la prima volta nel 1982, è rientrato due anni dopo, diventando dopo Smith il membro più presente nelle diverse incarnazioni di un gruppo che ha vissuto di diversi periodi e fasi.

Nel frattempo Smith e compagni starebbero per tornare con nuova musica. Solo pochi mesi fa Robert Smith aveva infatti parlato di un possibile arrivo di un album di musica noise, che potrebbe però essere presentato direttamente come un disco solista. Per quanto riguarda il successore di 4:13 Dream, pubblicato ormai tredici anni fa, potrebbe invece arrivare entro pochi mesi, e dovrebbe trattarsi dell’ultimo lavoro nell’incredibile carriera del gruppo.

Di seguito il video di Lullaby dei Cure:

