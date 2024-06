Simon Cowell e il rimpianto con gli One Direction: “Il mio più grande errore”

Sono passati otto anni dallo scioglimento degli One Direction e ieri Simon Cowell è tornato a parlare del gruppo nel podcast “The Diary of a CEO” di Stephen Bartlett. Il famoso produttore ha confessato di essere alla ricerca di una nuova boyband e poi ha ammesso quello che secondo lui è stato il suo più grande errore con gli One Direction. Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson hanno la piena proprietà del marchio ‘One Direction’ e questo potrebbe causare dei problemi se alcuni di loro volessero andare in tour o fare una reunion e non ci fosse il permesso anche solo di un membro del gruppo. Simon Cowell infatti sarebbe pronto a “comprare ” i diritti del nome della band.

Simon Cowell reveals that he doubts One Direction will ever reunite, and he regrets letting them own their name because “if one of the band members doesn’t want to tour, it stops the others from touring” pic.twitter.com/Oqkszauogf

“Ho aiutato molto i ragazzi e una volta ricordo di aver detto loro: ‘Il nostro obiettivo è che voi abbiate abbastanza successi da poter fare tournée negli stadi, se mai tornerete insieme. Ciò significa che dovete avere almeno dieci hit, dieci singoli di successo’. Se penso che si riuniranno mai? Ne dubito.

Ho fatto un grosso errore. Una cosa di cui mi pento è che avrei dovuto possedere il nome, sì avrei dovuto averlo io e sarebbe stato meglio. I ragazzi hanno il pieno possesso del marchio.

Questo è il problema. Avrei potuto realizzare un progetto di animazione o qualsiasi altra cosa, ma quando dai il nome a un artista, non è tuo e questo è il mio unico rimpianto. Ragazzi se mi state ascoltando vi compro il nome.

Quali problemi potrebbero avere? Se uno dei membri della band, per qualsiasi motivo, dice di non voler andare in tour, ciò può impedire agli altri di andare in tour. Quindi, se fossi io a possedere il nome, non sarebbe un problema. Se avessi i diritti sul nome, potrei provare a organizzare un tour degli One Direction indipendentemente dal coinvolgimento di tutti i membri.

Non credo che ci sia stata una band brava come gli One Direction dai tempi degli One Direction. Nessuno da allora ha più avuto il loro successo e questo è innegabile. Adesso però siamo alla ricerca dei nuovi One direction e il progetto verrà seguito con una docuserie. L’unico modo che conosco per mettere insieme una band è che qualcuno faccia un provino. E così, abbiamo pensato: “Se non lo faccio quest’anno me ne pentirò davvero, quindi facciamolo e basta”. E documenteremo l’intero processo”.