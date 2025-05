Simion a Roma: Incontro Chiave con Meloni e Salvini

Il leader del partito romeno Aur, George Simion, ha incontrato oggi a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il vicepremier Matteo Salvini. Durante l’incontro, hanno discusso delle prossime elezioni presidenziali in Romania, dove Simion sfiderà al secondo turno il sindaco di Bucarest Nicusor Dan.

Alla riunione hanno partecipato anche il presidente di Ecr, Mateusz Morawiecki, i vicepresidenti Marion Marechal e Carlo Fidanza, e il segretario generale Antonio Giordano. L’incontro ha offerto l’opportunità per confrontarsi su importanti scadenze elettorali in Romania e Polonia, sulle trattative di pace per l’Ucraina e su questioni economiche all’ordine del giorno dell’Unione Europea. Si è concluso con l’intenzione di rivedersi a Bruxelles durante il prossimo Consiglio di giugno.

Simion aveva anticipato il suo viaggio su Facebook, dove ha condiviso un post con una foto di Salvini, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto. Oggi, ha anche fatto tappa a Varsavia, dove ha incontrato il presidente Andrzej Duda, esponente del partito Libertà e Giustizia, partner di Aur e Fratelli d’Italia nel gruppo ECR al Parlamento europeo.

