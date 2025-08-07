Simeone al Torino: petizione ufficiale e nuova avventura

Il Torino Football Club ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Pablo Simeone, attaccante argentino, arrivato in prestito dal Napoli. L’accordo prevede un obbligo di acquisto al verificarsi di una specifica condizione, e il calciatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028, con un’opzione per la stagione successiva.

Simeone, nato a Buenos Aires il 5 luglio 1995, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del River Plate, dove ha vinto un campionato, una Copa Sudamericana e una Copa Libertadores prima di passare al Banfield nel 2015. Qui ha realizzato 12 reti in 36 partite. L’anno seguente ha fatto il suo ingresso nel calcio italiano con il Genoa, ottenendo 36 presenze e 13 gol nella sua prima stagione.

Dopo una breve parentesi alla Fiorentina, dove ha collezionato 80 presenze e 22 reti, ha giocato anche per Cagliari e Verona, prima di trasferirsi al Napoli nell’agosto 2022. Con i partenopei, ha esordito in Champions League segnando contro il Liverpool e conquistando due Scudetti nel 2023 e 2025.

Simeone ha anche un’importante carriera internazionale, avendo contribuito al successo dell’Argentina Under 20 nel Campionato sudamericano del 2015 come capocannoniere. Con la nazionale maggiore, ha disputato 6 incontri e segnato un gol. Il Torino ha accolto il nuovo arrivato con entusiasmo, augurandogli un buon lavoro.