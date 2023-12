Simba La Rue debutta a gennaio

Qualche giorno fa il rapper ha annunciato sui social il titolo dell’album che uscirà il 5 gennaio 2024.

Il rapper Mohamed Lamine Saida, in arte Simba La Rue, è noto per aver avuto qualche problema con la legge in seguito ad una sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 nelle zone della movida milanese, che lo ha visto coinvolto insieme al collega Baby Gang. Dopo aver ricevuto la condanna, attualmente si trova agli arresti domiciliari ed ha annunciato su Instagram l’album che sancirà il suo debutto ufficiale nel mercato musicale, “Tunnel“.

Il post sui social

“Tunnel“, in uscita il prossimo 5 gennaio, è l’occasione per Simba La Rue per far parlare nuovamente di sé. Tuttavia questa volta non si discuterà sulle questioni che lo vedono coinvolto con alla legge, bensì sulla sua musica.

Il disco parlerà del vissuto personale del rapper, tramite uno stile crudo e realistico, il suo tratto distintivo. Nell’album saranno comprese sedici tracce che faranno ovviamente riferimento alle personali esperienze di Simba La Rue.

Nel post pubblicato sui social che ne annuncia l’uscita è stato fatto anche uno spoiler sulla copertina. La foto ritrae un ambiente interno spoglio, nel quale i muri sono ricoperti da piastrelle ipnotiche dal colore caldo, in contrapposizione al verde dell’acqua che ricopre il pavimento della stanza mostrata. In sovrapposizione, la scritta “Tunnel“, il titolo dell’album.

I singoli che hanno portato Simba La Rue al successo

“Crimini“, pubblicato nel 2022, rappresenta il brano che ha permesso al rapper di ottenere il primo Disco d’Oro della carriera. Nel 2023, Simba La Rue ha poi pubblicato veri inediti e diverse collaborazioni: “Carne Halal” insieme a Baby Gang e Escomar, “Spedizione punitiva” con Neima Ezza e Nko, “Levante” in collaborazione con Paky, che ha superato i 12 milioni di streaming su Spotify.

Nel mese di novembre, poi, l’ultimo inedito “Agitato“, che probabilmente farà parte dei singoli che compongono l’album in uscita a gennaio.