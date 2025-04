Simba La Rue Arrestato in Spagna: Il Trapper in Manette Rientra in Italia e Reclama: ‘Non Ero Latitante’

Il trapper Simba La Rue, il cui vero nome è Mohamed Lamine Saida, è stato arrestato a Barcellona per scontare infatti un cumulo di pene derivanti da due condanne definitive. Una condanna di 4 anni e 6 mesi riguarda un’aggressione avvenuta nel 2022 a Milano, mentre l’altra condanna di 3 anni e 9 mesi è legata a una faida tra trapper. L’avvocato di La Rue ha chiarito che non era latitante e che la sua presenza in Spagna era legata a motivi professionali. Il trapper sarà trasferito in Italia dopo l’arresto eseguito dai carabinieri.

L’aggressione del 2022 si è verificata in via di Tocqueville, dove due giovani senegalesi sono stati feriti a seguito di un agguato organizzato da un gruppo vicino ai due trapper. La faida tra trapper è culminata in una rissa che ha visto l’uso di armi da fuoco. Un altro episodio, risalente al 1 marzo 2022, ha visto un attacco pianificato contro un membro di una crew rivale, Baby Touché, la cui denuncia non era stata presentata, portando all’archiviazione di alcune accuse.

Simba La Rue aveva già subito un agguato nel giugno 2022, quando è stato accoltellato, probabilmente in ritorsione. Dopo la prima condanna, aveva ottenuto un rinvio dell’ingresso in carcere per motivi di salute. Tuttavia, con la seconda condanna, era evidente che doveva iniziare a scontare la pena. Anche Baby Gang, compagno di crew di La Rue, ha ricevuto una condanna in merito all’aggressione di via Tocqueville, ma ha la possibilità di richiedere l’affidamento ai servizi sociali.