Silvio Campara, nel suo passato un’altra tentatrice: “Giulia Luchi ha superato con difficoltà”

Silvio Campara, CEO del brand Golden Goose, vive una vita lontano dal gossip, ma le foto pubblicate dal settimanale Chi che lo vedono al fianco di Chiara Ferragni lo hanno fatto diventare di colpo un personaggio da cronaca rosa. Lui, nonostante una presunta vacanza prenotata con l’imprenditrice digitale, sarebbe felicemente sposato con Giulia Luchi che, secondo quanto scritto da Gabriele Parpiglia, non sarebbe nuova a certe dinamiche.

Il giornalista, via Instagram, ha infatti fatto sapere che già in passato Silvio Campara e Giulia Luchi hanno avuto a che fare con una “tentazione” di nome “S”, che hanno superato con non poche difficoltà.

“In passato la coppia Campara Lucchi ha già affrontato una crisi. Non entreremo nei dettagli, ma è stata molto forte, con protagonista una “tentazione” che chiameremo S. Una brutta storia finita in via Marelli, proprio dove ha sede uno dei negozi Golden Goose. Una storia che Giulia ha superato con non poche difficoltà”.

Silvio Campara, Chiara Ferragni è la nuova “S”?

“Oggi Chiara rappresenta un passato che bussa nuovamente, con il suo carico di dolore e la “tentazione di una tentatrice” d’amore proprio come in passato (queste parole non sono usate a caso)” – ha continuato a scrivere Gabriele Parpiglia – “Ma Giulia, che con le amiche mostra la sua fragilità tra lacrime e voglia di non credere nuovamente a una storia già vissuta sulla sua pelle, in questo momento ha annientato la sua testa cancellando questa storia, come se non fosse vera, come se i giornali non la raccontassero, per mantenere la barra diritta e salvare a tutti i costi la sua famiglia”.

Silvio Campara e Giulia Luchi resteranno insieme per amore della famiglia? Secondo Gabriele Parpiglia sì.