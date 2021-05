Primo maggio a casa per Silvio Berlusconi. Al San Raffaele sono giornate di festa, il monitoraggio dell’ importante paziente si può effettuare ad Arcore e con il via libera del professore Alberto Zangrillo il leader di Forza Italia ha lasciato la sua suite medica. Non è escluso che ritorni, ma nel frattempo si prende una pausa.

L’ospedale per Berlusconi non ha a che fare solo con la salute, ma anche con i processi: il caso Ruby ter prosegue a Milano ed è alle soglie della sentenza a Siena. Come si ricorderà la Cassazione ha parlato di “atti prostitutivi” a Villa Casati Stampa, le ospiti parlavano di balletti innocenti, Berlusconi di burlesque e cene eleganti. Chi ha mentito in tribunale l’ha fatto a pagamento? Questo il tema, che tradotto in codice penale si chiama corruzione in atti giudiziari, un reato molto grave.