Silvio Berlusconi verrà dimesso dal San Raffaele “in questi giorni”: a dirlo è la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, dopo aver fatto visita al leader di Forza Italia ricoverato all’ospedale milanese da martedì scorso per accertamenti dovuti agli effetti del Long Covid. “Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà”, ha aggiunto Ronzulli uscendo dall’ospedale: “Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero”, ha concluso.

E anche Gianni Letta ha parlato con Silvio Berlusconi al telefono per sincerarsi delle sue condizioni ed è in vivavoce con il presidente di Forza Italia proprio mentre l’Ansa lo interpellava su un’altra linea per avere novità sullo stato di salute dell’ex premier. Al telefono si è sentito il leader di Fi che salutava prima di terminare la conversazione. Letta quindi ha chiuso il colloquio con l’Ansa con un laconico: ‘Sta bene’.

Anche oggi sono circolate voci discordanti sul suo stato di salute, ma fonti qualificate azzurre assicurano che le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione. Va in questa direzione il tweet di Alberto Zangrillo, medico curante del cavaliere: “Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. TUTTI i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione”, ha scritto.

E in mattinata Matteo Salvini a “Un giorno da pecora” su Rai Radi 1, aveva detto che dopo la decisione sul processo Gregoretti ha ricevuto una telefonata di Berlusconi: “Non sta benissimo ma ne uscirà”.