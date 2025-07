Silvio Baldini nuovo Ct dell’Under 21: sfida europea in arrivo

Silvio Baldini, dopo aver guidato il Pescara alla promozione in Serie B, è stato nominato nuovo allenatore della Nazionale Under 21. L’incarico coincide con l’inizio delle qualificazioni per l’Europeo 2027, competizione che offre anche l’accesso ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha elogiato Baldini, sottolineando le sue competenze tecniche e umane, essenziali per il progresso della squadra. L’obiettivo primario della Nazionale Under 21 è la qualificazione olimpica, e la scelta di Baldini è parte di una strategia a lungo termine per costruire un progetto solido.

Baldini ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordata, dichiarando di essere motivato e pronto a trasmettere un forte senso di identità ai giovani calciatori. Ha una carriera che spazia dalla Seconda Categoria fino alla Serie A, e il suo esordio sarà il 5 settembre, nella gara contro il Montenegro, parte del Girone E delle qualificazioni, che include anche Armenia, Macedonia del Nord, Polonia e Svezia.

Andrea Barzagli, ex campione del mondo 2006, affiancherà Baldini come viceallenatore, riportando la sua esperienza dopo un biennio di collaborazione con le giovanili.

Maurizio Viscidi è stato confermato nel suo ruolo di supervisore delle nazionali giovanili, mentre Carmine Nunziata guiderà l’Under 20 al prossimo Mondiale FIFA in Cile. Gli altri tecnici delle giovanili includono Alberto Bollini per l’Under 19, Massimiliano Favo per l’Under 18 e Daniele Franceschini per l’Under 17, con un focus sulla crescita e sviluppo di talenti per le future competizioni.