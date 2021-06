Sulla domenica pomeriggio di Canale 5 c’è una grande confusione. L’ultimo nome spuntato dal cilindro? Silvia Toffanin, ma questa volta a farlo è una fonte più che affidabile. Ma andiamo per gradi e…



Lo scorso maggio diversi siti hanno riportato la notizia della possibile chiusura di Domenica Live. Barbarella però ha fatto una mezza smentita, ma nei saluti dell’ultima puntata del suo show ha ricordato l’appuntamento solo con Pomeriggio 5. Poi sono arrivati i rumor di un possibile show con Elisa Isoardi al timone e poi quelli di un programma con Lorella Cuccarini e Stefano De Martino (che invece resta su Rai Due). A quanto pare tutti progetti non andati in porto, o mai nemmeno pensati davvero dai vertici del Biscione.

Poco fa Betty Soldati ha svelato che la domenica pomeriggio non ci sarà nessun programma prodotto dalla Fascino di Kween Mary. Ma il vero boom l’ha sganciato Davide Maggio in una delle sue seguitissime dirette.

Silvia Toffanin verso la domenica di Canale 5.

Il noto sito di tv ha rivelato che a Cologno Monzese stanno pensando di affidare la domenica pomeriggio a Lady Verissimo.

“L’intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio. E fin qui niente di nuovo. Ciò che fa sussultare è il volto noto che potrebbe trovare spazio nel dì festivo di Canale 5. Si tratta di una signora dell’azienda, anzi della First Lady di Cologno Monzese. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che Silvia Toffanin è in predicato di prendere possesso della nuova domenica pomeriggio.

Per la conduttrice di Verissimo, sembra arrivata l’ora di uscire dalla comfort zone del salotto prefestivo per cimentarsi con una nuova sfida. Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un “nuovo programma” comporta, a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin. Il programma della signora Berlusconi, infatti, non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte”.

Ok Silvia, ma un programma tipo ‘La Domenica del Villaggio’? Ma è uno scherzo?!

