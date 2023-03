Silvia Toffanin svela le sue giornate con Pier Silvio: dalla notte alla spesa insieme

Tra gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera All Inclusive c’è stata anche Silvia Toffanin. Per l’occasione Pio e Amedeo hanno creato ‘Verissimissimo‘ per intervistare la nota conduttrice. I due comici hanno cercato di scavare nel privato della Toffanin facendole domande più o meno imbarazzanti sulla sua vita con Pier Silvio Berlusconi. Senza farsi troppi problemi Silvia ha parlato del primo bacio con il compagno, della loro casa e di quello che indossano quando vanno a dormire.

“Certo che faccio la spesa, andiamo al supermercato insieme con mio marito. Facciamo anche i punti del supermercato. Non cucino di solito, ma capita di farlo. Non è che sappia fare chissà cosa. Faccio anche la lavatrice, stiro, sono una donna normale.

Ci alleniamo insieme, lui si allena di più, fa anche palestra. Io ogni tanto, però faccio cose diverse. No, non è fissato, non è che fa le serie tutto il giorno, ma si allena. Se lo preferisco con boxer o slip? A me va bene sempre, perché è un gran bel ragazzo, quindi quello che gli pare a lui. Cosa indossa a letto? Dormire, dormiamo normali, vestiti, in pigiama. Posso dirvi che lui veste sempre di blu in camera, intimo blu. Il primo bacio dove ce lo siamo dati? Eravamo a Milano in Brera per strada, che c’è di strano?! Comunque lui è un gentleman e lo è ancora oggi dopo tanti anni che stiamo insieme.

Quanti bagni abbiamo? Uno ciascuno, io però ho il più piccolo. Però il mio è il più carino e vengono tutti da me. Abbiamo anche dei gatti, nessun cane però.

Se mio suocero fa il riposino quando viene da noi? No ve lo assicuro, è più vispo di noi fidatevi. E no, non giochiamo a tombola per Natale”.