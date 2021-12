In pochi probabilmente se lo ricorderanno, ma in occasione del compleanno di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi fece irruzione nel salotto di Verissimo per regalare alla sua compagna delle rose rosse. Era il 2010 e lei era incinta del suo primogenito Lorenzo Mattia.

“L’irruzione nello studio di Verissimo per fare gli auguri a Silvia Toffanin, la sua compagna di vita, deve avere commosso, oltre che la Toffanin stessa, parecchi telespettatori” – si legge in un articolo de Il Sussidiario che riporta come data proprio quella del 19 aprile del 2010.

“In occasione dell’ultima puntata di Verissimo, che ha chiuso in anticipo a causa della maternità di Silvia Toffanin, Pier Silvio Berlusconi è entrato in studio con tre rose” – si legge sul sito – “Una per la omaggiare la conduttrice di successo, un’altra per la propria compagna e la terza per futura madre di suo figlio. «Scusate l’interruzione, spero che questo non vada in onda, vedrai tu. Sai quanto io sono riservato e quanto questa cosa sia venuta dal cuore. Vengo pochissimo negli studi ma oggi non ho resistito». Ha detto Pier Silvio Berlusconi entrando nel salotto televisivo della Toffanin. «Ho portato tre rose, la prima alla conduttrice di Verissimo che quest’anno ha fatto un lavoro fantastico con tutta la sua squadra. La seconda alla mamma che per me è la più bella del mondo. E la terza per qualcuno che ancora non conosco, che non vedo l’ora di conoscere e a cui voglio già un mondo di bene».