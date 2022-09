Silvia Toffanin, pioggia di critiche durante la diretta dei funerali della Regina: ecco cosa è successo

Nella giornata di ieri è stato celebrato il funerale della Regina Elisabetta. Un evento che senza ombra di dubbio ha catturato l’attenzione dei media i quali hanno seguito in diretta la cerimonia dell’ultimo saluto alla sovrana più longeva di sempre. Anche Canale 5 ha seguito in diretta l’evento con lo speciale Verissimo- The Queen, addio alla Regina condotto dal Silvia Toffanin.

In seguito alla diretta la padrona di casa di Verissimo è stata raggiunta da una serie di critiche da parte dei telespettatori della trasmissione. Sono stati molti, infatti, coloro che non hanno potuto fare a meno di notare le numerose gaffe che la compagna di Piersilvio Berlusconi ha commesso durante la diretta. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Nel corso della diretta di Verissimo- The Queen, addio alla Regina, Silvia Toffanin si è resa protagonista di alcune gaffe che non di certo passate inosservate ai telespettatori. Per questo motivo alcuni non hanno potuto fare a meno di criticare la conduttrice, chiedendo perché al timone del programma non ci fosse Cesara Buonamici, presente in studio come opinionista.

Silvia Toffanin, gaffe durante la diretta dei funerali della Regina: ecco cosa è successo

Come già anticipato, sono stati molti coloro che hanno notato alcuni errori che la compagna di Piersilvio Berlusconi ha commesso durante la diretta dell’ultimo saluto alla Regina Elisabetta. La prima gaffe riguardo l’ex primo ministro inglese Tony Blair, per poi commettere altri piccoli errori anche su William ed Harry.

Oltre a ciò, il popolo del web ha criticato fortemente i vari momenti in cui la voce della conduttrice si accavallava a quella degli ospiti. Per questi motivi sui social gli utenti non hanno potuto fare a meno di spendere parole poco carine nei confronti della Toffanin.

Al momento la conduttrice ha deciso di non rispondere alle critiche ricevute, preferendo dunque la strada del silenzio.