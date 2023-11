Silvia Toffanin ospiterà Ilary Blasi: “La sua verità, la sua prima intervista”

Ilary Blasi questo weekend sarà ospite della sua amica Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo dopo essere sparita dai radar per circa un anno e mezzo, ovvero da quando è stato ufficializzato il divorzio con Francesco Totti.

Nel salotto di Silvia Toffanin in realtà era già stata anche la scorsa stagione televisiva per promuovere l’imminente ritorno de L’Isola dei Famosi, ma ovviamente – da accordo – tutte le domande erano mirate sul cast e sul reality. Solo al termine della chiacchierata si era lasciata andare a un ‘Bastian così’ confermando in maniera ironica la nuova relazione col tedesco Bastian Muller.



Silvia Toffanin ospiterà Ilary Blasi per la prima volta in tv dopo l’esclusiva a Netflix

Ora però tornerà da Silvia non per parlare de L’Isola dei Famosi o dei suoi progetti lavorativi, ma proprio per affrontare il tema caldo che la riguarda: il divorzio da Totti.

“Il ritorno di Ilary Blasi, la sua verità. Dopo la tempesta mediatica e un lungo silenzio, in esclusiva a Verissimo la sua prima intervista tv”.

Cosa potrà mai dire in più rispetto a quanto dichiarato nel documentario Unica non è dato sapere, ma per chi non ha visto il docufilm su Netflix sarà sicuramente imperdibile.