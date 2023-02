Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo: “Ciao Maurizio, ti voglio bene”

Nella puntata di ieri di Verissimo Silvia Toffanin si è commossa ricordando Maurizio Costanzo. Oggi però la presentatrice non ha trattenuto le lacrime e nel salutare il pubblico ha speso qualche parola per il giornalista scomparso (qui il video).

Ringrazio chi ha ricordato e reso omaggio con me a l’unico, inimitabile Maurizio Costanzo. Chiuderei la puntata come diceva lui, sipario”.

“Grazie Maurizio, grazie per le belle parole, grazie per tutto quello che ci hai insegnato, che ci hai dato, che mi hai insegnato. Scusatemi. Sarai Sempre con noi, con me, ti voglio bene, ciao.

Lacrime sincere e una puntata omaggio ben confezionata. Silvia ha saputo celebrare Costanzo senza mettersi al centro di ogni ricordo; davvero un bel saluto ad uno dei personaggi più importanti della televisione.

Per chiudere la domenica dedicata a Maurizio, Sivlia Toffanin ha riproposto l’ultima intervista televisiva rilasciata da Costanzo proprio a Verissimo a gennaio.

“Se ho scritto 38 libri? Non li conto, ma credo di sì. Scrivo di quello che faccio, quindi di televisione, di quello che penso di conoscere. In Smemorabilia ci sono i ricordi, anche quelli di piccole cose. A me piace ricordare, io penso sempre. Quando la memoria ci lascia è finita. Noi invecchiamo grazie alla memoria. Se non ci fosse la memoria saremmo solo vecchi sbandati.

Il mio ricordo più bello? Quando a 17 anni ho iniziato a fare il giornalista. Fu un momento bellissimo in cui ho conosciuto i grandi scrittori del momento. Mi sono sentito molto fortunato. Direi che è passato un po’ di tempo da allora. Se nella vita riusciamo a fare qualcosa un po’ è merito nostro, un po’ è merito degli altri che ci fanno fare cose e un po’ è merito della fortuna. Vedendo il servizio che ha proposto su di me mi è venuto un po’ di orgoglio. E vi ringrazio perché è davvero ben fatto. Direi che è stato confezionato con molto buon gusto”.