Silvia Toffanin nel suo salotto pomeridiano del weekend ha ospitato un po’ di tutti: cantanti, attori, sportivi, personaggi televisivi e soprattutto tutti i protagonisti della scuola di Amici, professori compresi. Ma se da una parte con Amici porta avanti una collaborazione a cadenza settimanale fra eliminati e cast fisso, con L’Isola dei Famosi non è andata così. Anzi.

È proprio il caso di dirlo: Silvia Toffanin e lo strano caso de L’Isola dei Famosi.

La conduttrice, infatti, da quando il reality show è iniziato, non ha mai prestato particolare attenzione alle gesta dei naufraghi. Anzi. L’unico concorrente che ha avuto il piacere e l’opportunità di essere intervistato da lei è stato (in data 27 aprile) Peppe Di Napoli, uscito da L’Isola dei Famosi dopo un ritiro per “mancanza della famiglia”. Successivamente è stata la volta di Juliana Moreira, moglie di Edoardo Stoppa, che proprio a Silvia Toffanin ha raccontato della sua esperienza in Honduras. Un’intervista-indiretta a L’Isola, dato che lei non ha mai preso parte al gioco.

Silvia Toffanin e lo strano caso de L’Isola dei Famosi

Nessun altro naufrago, a parte il sopracitato Peppe Di Napoli, è mai andato da Silvia Toffanin dopo la propria eliminazione e dire che carne sul fuoco per un’ipotetica intervista da venti minuti c’era. Da Marina Suma (che in Honduras si è infortunata alla schiena) a Valentina Vezzali (che dal reality non ne è uscita proprio bene), passando per Joe Bastianich, fino al più discusso – seppur meno famoso – Pietro Fanelli.

Gli unici due naufraghi che sono andati a Verissimo, nella stessa puntata che ha ospitato anche Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese, sono stati Luce Caponegro e Samuel Peron. Era la puntata del 6 aprile, quando il reality doveva ancora iniziare. Caso diverso per Aras Senol che è sì andato a Verissimo in quel periodo, ma all’epoca non era ancora certa la sua partecipazione al reality e l’argomento “Isola” non è mai stato affrontato.

La domanda ora è una: perché questa decisione?