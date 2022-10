Silvia Toffanin conferma che Pamela Prati a Verissimo è sempre stata pagata

Silvia Toffanin ha lanciato tutto l’arco con le frecce, ma facciamo un passo indietro. Pamela Prati al Grande Fratello Vip ha confessato che “non ho guadagnato niente da tutto questo” riferendosi al caso di Mark Caltagirone. Una dichiarazione che è stata però smentita sia da Pamela Perricciolo sia da Eliana Michelazzo.

Donna Pamela lo ha fatta un paio di giorni fa via Instagram, pubblicando un’email ricevuta dalla Rai.

“Come tutti voi che mi seguite ben sapete io non rispondo mai sui social, ma una cosa questa volta la vorrei dire. Gli accordi con le varie produzioni e i cachet li prendeva direttamente la signora. Ho sentito una frase diversa da quello che già aveva detto a Verissimo. Che lei non ha preso un euro. Beh, è arrivato il momento di dire dire perché però”.

Dello stesso parere è stata Eliana Michelazzo ospite a Verissimo. La donna ha confermato che Pamela Prati per la copertina del settimanale Gente in abito da sposa ha percepito un cachet.

“Pamela Prati è stata pagata sia per le foto del settimanale Gente che per provare l’abito da sposa. Anche l’atelier ha pagato. Non è vero che non ha preso soldi da nessuno. Anche la tv paga. Lei diete un Iban e quando arrivavano i soldi della Rai li prese lo stato. Perché lei ha un debito ovviamente. Ho i messaggi della Rai”.