Silvia Toffanin chiamata da Amadeus per Sanremo 2023: la risposta della conduttrice

Non solo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, Amadeus per il suo Festival di Sanremo 2023 aveva pensato ad un’altra donna per il Festival di Sanremo 2023. Il conduttore nei mesi scorsi ha contattato una collega per affiancarlo in una delle serate della kermesse, Silvia Toffanin. Non è certo la prima volta che un volto di Mediaset viene chiamato per salire sul palco de Teatro Ariston.

Silvia Toffanin, la risposta ad Amadeus per il Festival di Sanremo.

Nei giorni scorsi il rumor secondo il quale Amadeus avrebbe cercato Silvia Toffanin ha iniziato a circolare. Per questo motivo poco fa fonti vicine a Mediaset hanno rilasciato delle dichiarazioni in una nota pubblicata da l’Ansa. Persone dell’azienda hanno fatto sapere che i vertici non hanno mai avuto problemi a concedere le liberatorie dei propri artisti per farli presenziare al Festival di Sanremo, ma hanno anche aggiunto che la presentatrice non sarà presente al prossimo Festival. Silvia infatti ha dovuto declinare l’invito di Amadeus perché sarà impegnata con Verissimo e anche perché non è interessata al tipo di proposta.

“In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo. Fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. – si legge nella nota pubblicata oggi da l’Ansa – È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.