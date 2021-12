Alex Belli e la Pantera del Sud America oggi sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. Delia Duran è entrata in studio ed ha suscitato lo stupore della padrona di casa, che non si aspettava un perdono così immediato.

“No non ci credo Delia, quindi l’hai perdonato sul serio? No vabbè sei un genio Alex Belli, io non so cosa fai alle donne. Io mi aspettavo che nemmeno entrasse e invece vedo che ti ha perdonato. Hai perso la direzione per un piccolo momento? Direi che non hai perso la rotta per un piccolo momento. Molti dicono che reciti anche nella vita di tutti i giorni. Tu parli sempre con questo vocione profondo? Diciamo che è un po’ impostato, c’è un’importazione teatrale, un pochino dai. Io non ci sto capendo niente, ma è Natale quindi Buon Natale e questo è il vostro film di Natale. Due artisti cosa? No, scusami Delia, ma gli artisti artisti, con tutto il rispetto, i grandi artisti sono altri. Scusa, mi sono permessa, ma artisti proprio no. Io sono sconvolta, ma cosa amicizia? Tu Alex eri coinvolto, ci sono state cose sotto le lenzuola l’hanno visto tutti. Ma la tua era una sorta di ‘pausa dalla moglie’, oppure eravate tutti un po’ d’accordo?. […] Delia dici che Soleil ha recitato ? Qua è la gara a chi recita meglio perché siete dei furbetti”.

Ho amato immensamente Silvia Toffanin (e le risate del pubblico), che ha creduto più a Pamela Prati e la sua storia con Mark Caltagirone, che alle ‘confessioni artistico alchemiche’ di Alex e Delia.

le facce schifate “i grandi artisti sono altri”

“era tutto recitato?”

“è la gara a chi recita meglio” SILVIA IO TI VENERO #gfvip #verissimo — Ali ✨ (@cherotturadicaz) December 19, 2021

QUEEN SILVIA , Asfalta con scioltezza Delia e Alex Belli , ADORO #Verissimo — Maria Sofia (@jelieberstears) December 19, 2021

SILVIA MI FA VOLARE Vi siete presi una pausa dai mariti/fidanzati,si Usa così adesso? #Verissimo #Gfvip pic.twitter.com/Syq0mp2Cqz — MasterBB (@MasterAb88) December 19, 2021

Alex parla del suo futuro a Silvia Toffanin.

“Adesso abbiamo chiarito le cose insieme. Ricominciamo dal nostro rapporto di fiducia che avevamo, non sarà facile. Se ci sposeremo? Prima facciamo un piccolo Belli. Poi dopo quando tutto sarà al suo posto vedremo. Non abbiamo bisogno di carte, noi ci siamo già fatti le promesse questo giugno, come se fosse un matrimonio reale. Il fatto è che non abbiamo bisogno di ufficializzare un sentimento”.

Io sono davvero scioccato dalla reazione del pubblico. Non capisco come mai tante gente continui ancora a mettere in dubbio la spontaneità e genuinità di questa coppia. Guardateli come sono naturali anche durante un bacio…