Silvia Toffanin la scorsa settimana è tornata con il consueto doppio appuntamento di Verissimo nel sabato e nella domenica pomeriggio. Una duplice puntata per andare a sostituire il compianto Domenica Live, chiuso in tempi non sospetti da Pier Silvio Berlusconi per ridimensionare il “trash” della prima rete Mediaset.

Se la scorsa settimana Silvia Toffanin ha intervistato Tamberi, Merlino, Signorini, Buonamici e tanti altri, questa settimana toccherà ad altri 10 ospiti equamente divisi fra sabato e domenica.

Silvia Toffanin annuncia gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo

Sabato ci saranno Asia Argento con la figlia Anna Lou Castoldi (che è fresca di coming out); la cantante Orietta Berti, Alena Seredova, Micaela Ramazzotti e Uğur Güneş di Terra Amara, la soap che va in onda poco prima di Verissimo. Domenice, invece, ci saranno Edwige Fenech, la conduttrice di Forum Barbara Palombelli, Iva Zanicchi, Emanuele Filiberto di Savoia e Murat Ünalmış di Terra Amara.

Vi ricordo che il ritorno di Verissimo ha fatto al debutto 1.798.000 telespettatori pari al 22.8% di share; mentre lo scorso anno al debutto ha fatto 1.832.000 telespettatori, pari al 21.8% di share.