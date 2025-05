Silvia Sardone: dalla scorta alla vicesegretaria della Lega

Silvia Sardone è stata nominata nuova vicesegretaria della Lega, affiancando il generale Roberto Vannacci. Quarantaduenne, Sardone ha una lunga carriera politica, iniziata con Forza Italia, per poi approdare alla Lega. Europarlamentare dal 2019, nelle ultime elezioni europee ha ottenuto 75mila preferenze, risultando la seconda più votata del partito.

La sua nomina si inserisce nel rinnovamento dei vertici della Lega avviato da Matteo Salvini. Alongside Sardone, continuano a ricoprire ruoli di rilievo Claudio Durigon e Alberto Stefani, mentre Andrea Crippa potrebbe lasciare il suo incarico per un’altra posizione di importanza.

Sardone è nota per le sue posizioni forti e controverse, in particolare sui temi legati all’islam e ai centri sociali, espresse durante i talk show. Nel 2021, ha ricevuto minacce di morte per la sua opposizione allo spostamento di una moschea a Milano e nel 2023, insieme a Salvini, è stata nuovamente minacciata da Baby Gang, motivo per cui è stata messa sotto scorta.

Sardone, laureata in giurisprudenza alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera politica nel 2006, quando è stata eletta in un consiglio di zona a Milano. Nel 2016 è entrata in consiglio comunale e successivamente in quello regionale, per poi passare definitivamente alla Lega.

È sposata con Davide Caparini, ex deputato della Lega e attuale consigliere regionale della Lombardia, con cui ha due figli da una precedente relazione. Caparini è noto anche per aver ideato Radio Padania, il principale organo di comunicazione del partito.

Fonte: www.virgilio.it