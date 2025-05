Silvia Salis: Le Aggressioni Verbali nella Campagna Elettorale

Alla vigilia del voto amministrativo a Genova, Silvia Salis, candidata sindaca per il centrosinistra, ha denunciato un clima di aggressività verbale durante la campagna elettorale. La 39enne ex lanciatrice del martello ha ricevuto attacchi personali, con derogatorie etichette dai suoi avversari, come “somma di contraddizioni” da Pietro Piciocchi, candidato del centrodestra, e “caruccia ma inesperta” da Maurizio Gasparri di Forza Italia, che ha sottolineato la non attinenza tra le elezioni e un “concorso di bellezza”.

Salis è stata oggetto di critiche, in particolare da parte di membri di Forza Italia, tra cui il vicepremier Antonio Tajani, accusato di sessismo per commenti relativi al suo aspetto fisico. Questi interventi hanno non solo suscitato indignazione nell’ambito del Partito Democratico, ma anche un’ampia discussione sul tono della campagna.

In un’intervista, Salis ha descritto il clima pesante e ha visto nel comportamento degli avversari un segno di debolezza di fronte a un possibile cambiamento politico. Ha anche risposto alle critiche, affermando che l’accusa di vittimismo è ridicola, soprattutto in un contesto di insulti diretti.

Silvia Salis, originaria di Genova, è una figura di spicco nello sport, avendo conquistato numerosi titoli nazionali e partecipato a Olimpiadi. Dopo l’attività agonistica, ha intrapreso un percorso come dirigente al Coni, dove attualmente ricopre il ruolo di vicepresidente vicaria.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it