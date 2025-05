Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova: il cambio storico

Silvia Salis è stata eletta nuova sindaca di Genova, segnando un cambio di guardia nel governo cittadino dopo otto anni di amministrazione del centrodestra. L’ex olimpionica ha fatto il suo ingresso in politica, ottenendo un significativo successo alle elezioni. Nella sua prima dichiarazione post-elettorale, ha espresso il desiderio di incontrare la premier Giorgia Meloni per collaborare, pur criticando la destra per una “narrazione grossolana” durante la campagna. Salis ha sottolineato che il centrosinistra era già avanti nel corso delle regionali, evidenziando un forte desiderio di cambiamento tra i cittadini.

In merito alla campagna, ha rilevato il “becerume” e la mancanza di “fair play” da parte degli avversari. Ha affrontato le critiche ricevute dal centrodestra riguardo le infrastrutture, dichiarando di essere a favore dei progetti necessari ma anche delle infrastrutture sociali, sottolineando l’importanza delle esigenze quotidiane dei cittadini.

Salis ha affermato che il campo progressista può vincere unito, argomentando che la destra prospera solo grazie alle divisioni al suo interno. Ha anche denunciato comportamenti poco rispettosi nei suoi confronti durante la campagna, come la pubblicazione di una sua foto con il figlio non oscurata.

La sindaca ha mantenuto contatti costanti con i leader dei partiti della sua coalizione, esprimendo ottimismo sul futuro politico della città e sul ruolo che intende svolgere. Le sue priorità includono lo sviluppo delle infrastrutture e il miglioramento della vita sociale a Genova.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it