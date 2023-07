Silvia Magarre di Primo Appuntamento ai casting per il Grande Fratello

È stata avvistata anche Silvia Magarre – celebre protagonista di Primo Appuntamento – ai casting per l’ottava edizione del Grande Fratello Vip. A riportare l’indiscrezione è stato il portale BlogTvItaliana sottolineando come la ragazza abbia sostenuto il provino fra i personaggi non famosi.

Silvia, di fatto, è una persona non famosa ma ha partecipato così tante volte al programma di Real Time che è più famosa di molti vipponi della scorsa edizione. Nel dettaglio ha preso parte a tutte le ultime sei stagioni del programma, uscendo dagli appuntamenti sempre da sola.

I suoi date sono così surreali e divertenti che la Gialappa’s quest’anno ne ha creato un tormentone nel loro GialappaShow facendola conoscere anche a tutti coloro che non avevano mai visto Primo Appuntamento.

Silvia Magarre non è propriamente una persona non famosa di quelle che cerca Alfonso Signorini (ovvero sconosciuti che non hanno neanche Instagram), ma non si può neanche considerare una vera vip “che tutti conoscono”. Insomma, è un personaggio televisivo che teoricamente sarebbe perfetto per il Grande Fratello Vip. Se qualcuno sa però dove incasellarla.



