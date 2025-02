Silvia Colombo si dimette, cosa è successo?

“Non ci sto a vedere la mia reputazione e la mia dignità calpestate per pura strumentalizzazione politica”, dichiara Silvia Colombo, esponente di Fratelli d’Italia a Treviglio, dopo le polemiche seguite al suo intervento in risposta alla capogruppo del Pd, Matilde Tura, annunciando le sue dimissioni. Colombo afferma che il suo discorso è stato manipolato e estrapolato dal contesto, e per questo decide di dimettersi sia da capogruppo che dal Consiglio comunale.

Nel suo intervento, parlava di senso civico e della necessità di riflettere sulle proprie capacità di rappresentanza quando emergono nuove priorità. Sottolinea l’importanza, in certe situazioni, di lasciare spazio ad altri se non si è più in grado di partecipare attivamente alla vita politica. Tuttavia, critica duramente la lettura distorta di alcune frasi, come “Sei incinta? Dimettiti”, che sostiene non aver mai pronunciato. Colombo afferma che tali affermazioni vanno contro i suoi principi e respinge l’idea di trasformare i diritti delle donne in un terreno di scontro politico.

I diritti delle donne, sottolinea, devono andare oltre bandiere e ideologie, essendo fondamentali per una società giusta. Denuncia chi sfrutta questi temi per opportunismo e chiede un impegno sincero e rispettoso. Colombo critica la leggerezza del suo partito nella gestione della situazione e annuncia la sua decisione di dimettersi, preferendo tornare al suo lavoro e al suo ruolo di madre. Conclude affermando che la vera sconfitta è la società, dominata da apparente e sensazionalismo, invece di un confronto serio sui problemi reali, e afferma di non voler più partecipare a questa bufera mediatica.