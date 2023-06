Silvestrin spiega perché ha attaccato Fedez e Love Mi: “Danni immensi”

Proprio mentre su Italia 1 andava in onda Love Mi, Enrico Silvestrin ha attaccato l’evento e anche l’organizzatore, Fedez. Parole molto dure rivolte al concerto benefico (e al rapper) e ovviamente su Twitter è scoppiata la polemica, l’ex vj di MTV ha ricevuto molte critiche e qualche complimento per i suoi tweet.

Un utente ieri si è augurato un ritorno di Enrico e Daniele Bossari in tv a parlare di musica e Silvestrin ha replicato: “Hai detto Bossari? E che c’azzecca con la musica Daniele scusa? Probabilmente pensi erroneamente che Daniele sia un esperto di musica o un divulgatore musicale“.

“Per chiarire. Love Mi fa danni ingenti tanto quanti ne fa una Virgin o una RadioFreccia. Quando l’alternativa al degrado odierno è la nostalgia da karaoke che non aggiunge nulla, allora l’ecosistema puzza pure di morto. Serve altro. Serve aprire la finestra.

Il problema è non conoscere il pregresso. Pensare che in un tweet ci sia l’intera ed esaustiva riflessione. Quattro anni di battaglie contro questo sistema di cui non siete a conoscenza. Facile dire boomer. Non è confronto tra ieri e oggi. Per me è tra oggi ed oggi.

Più del passato. Il problema è che non lo conoscono. Siamo una provincetta. Si attacca la persona per screditare l’opinione. Ci si infastidisce al solo pensiero di poter intaccare lo status quo. Si attacca più la soluzione che non il problema. Spiace dirlo, ma questo siamo.

A criticare siamo capaci tutti. A fare, a costruire, a decostruire, a proporre , purtroppo solo pochissimi. Ecco perché non andiamo da nessuna parte. È la cosa risibile è che critichiate le alternative tanto quanto il mainstream. Criticate perché vi da l’idea di esistere.

Questo paese è chiuso in se stesso ma prima di chiuderlo era già povero culturalmente. Ora si replica una matrice scadente con copie ancora più scadenti. Non sappiamo nulla di cosa sia la musica nel resto del mondo. Si stanno facendo danni immensi. Ai giovani serve il presente”.