“Prepararsi a livello sanitario e in modo adeguato a una possibile seconda ondata di Covid-19 è una precisa responsabilità politica e istituzionale, a partire dal Governo, dai ministeri rilevanti e dai loro comitati consultivi, e dalle strutture sanitarie loco-regionali. Il tutto senza cercare di scaricare questa responsabilità sui cittadini che, in uno Stato democratico, devono essere protetti dalle istituzioni sanitarie stesse mentre continuano a svolgere i loro diritti e doveri costituzionali”. Con queste parole il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, lancia “un messaggio chiaro” ai decisori: non farsi cogliere di sorpresa se e quando Sars-CoV-2 tornerà a colpire duro, altrimenti l’Italia sarebbe costretta a nuovo lockdwon con “enormi sofferenze per la popolazione”.

Fonte