“La mascherina va tenuta sempre con sé. Questo vuol dire che se c’è la possibilità di incontrare altre persone si utilizza, altrimenti non serve. Ma bisogna tenerla con noi, come si fa con gli occhiali. E metterla quando è necessario. Serve usare il buonsenso”. Lo ha spiegato il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto a ‘Time line’, su Sky. Sileri ha poi spiegato che la proroga dell’emergenza “era necessaria” e “serve un confronto ampio”. Oggi, ha aggiunto, “la situazione è ben chiara, abbiamo un numero di contagi in salita molto lenta, dobbiamo far sì che rimanga tale”, utilizzando le misure di contenimento.

