“Dobbiamo vivere di settimana in settimana, e monitorando la situazione. Saranno necessari lockdown chirurgici laddove il sistema, in base anche al numero di casi crescenti, non regge. Se il sistema non regge è meglio una pausa di due settimane. Non dico nazionale, parlo di situazioni locali. Può essere una città, un comune, una regione, si vedrà in corso d’opera”. Ne è convinto il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi ad ‘Agorà’ su Rai3. “Con le misure prese con questo Dpcm non credo che caleranno i contagi, ma ne sarà limitata la salita in modo tale che il sistema possa accettare ricoveri ed essere sostenibile”.

