“Nella crisi, come sempre, c’è l’opportunità. E l’occasione è quella di una ristrutturazione del sistema sanitario, che deve partire in primis dal dare condizioni migliori agli operatori sanitari. Per questo sto lavorando per un aumento degli stipendi di medici e infermieri del 25% ed un miglioramento della formazione”. Lo scrive su Facebook il viceministro della Salute Pieropaolo Sileri, che oggi ha visitato l’ospedale di Imola (Bologna). “Un esempio positivo per la pronta risposta data durante l’emergenza Covid: nonostante l’alto numero di casi registrati nel comune di Medicina, a poco più di 25 chilometri da Imola, l’ospedale è stato in grado di dare una risposta efficiente”, evidenzia Sileri.

