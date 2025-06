Silenzio e Stile: Scopri il Combo Logitech MK295!

💰 Prezzo attuale







29,99€ – 27,99€



⭐ Qualità garantita e soddisfazione cliente

⏳ Offerta limitata – prezzi soggetti a variazioni! 🔄 Prezzo aggiornato al: Jun 22, 2025 01:40:20 UTC



🔗 Vai al prodotto su Amazon







Perché scegliere questo prodotto

Scopri il Logitech MK295 Silent Wireless Combo: La Soluzione Ideale per un Ambiente Sereno

Se lavori da casa, studi o semplicemente ami giocare senza disturbare il tuo entourage, il Logitech MK295 Silent Wireless Combo è esattamente ciò di cui hai bisogno. Immagina di poter digitare o navigare senza il fastidioso rumore dei tasti e del mouse che ti circonda: ecco il potere della tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore del 90%.

Perché scegliere il MK295? Questo set elegante e funzionale è progettato per chi desidera concentrazione e tranquillità. Non importa se stai scrivendo un report, organizzando una presentazione o semplicemente navigando nei social media; non dovrai più preoccuparti di disturbare chi ti sta intorno.

Comfort e praticità sono al centro di questo combo: la tastiera è dotata di tastierino numerico, perfetto per chi gestisce numeri regolarmente, mentre il mouse con tracciamento ottico avanzato garantisce movimenti precisi e fluidi su qualsiasi superficie. La connessione wireless elimina la confusione dei cavi, permettendoti di muoverti liberamente e senza ritardi.

Inoltre, il design elegante in grafite si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, dando un tocco di modernità anche alla tua postazione di lavoro. É un dispositivo pensato per studenti, professionisti e chiunque desideri un’esperienza d’uso fluida e silenziosa.

Se sei pronto a migliorare la tua produttività senza compromettere la serenità, il Logitech MK295 Silent Wireless Combo è la scelta perfetta per te. Non aspettare oltre: inizia a lavorare in un ambiente più tranquillo e confortevole, e scopri come può cambiare la tua routine quotidiana. Ordina oggi il tuo!

Domande Frequenti

Domanda 1: Qual è il principale vantaggio della tecnologia SilentTouch nella Logitech MK295?

Risposta: La tecnologia SilentTouch riduce il rumore delle digitazioni e dei clic fino al 90%, permettendoti di lavorare in ambienti silenziosi senza disturbare chi ti circonda. È ideale per uffici, caffè o stanze condivise.

Domanda 2: Posso utilizzare il mouse e la tastiera su superfici diverse?

Risposta: Assolutamente! La tastiera e il mouse della MK295 funzionano bene su varie superfici, grazie al tracciamento ottico avanzato del mouse. Puoi usarli su scrivanie, tavoli o anche su superfici più morbide come il divano.