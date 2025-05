Silenzio e rispetto: La protesta dei tifosi per Riccardo Claris durante Monza-Atalanta

I tifosi dell’Atalanta hanno commemorato Riccardo Claris, un loro supporter ucciso da un 19enne durante una lite legata al calcio. La tragica morte è avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 maggio, dopo una rissa tra tifosi dell’Atalanta e dell’Inter in un bar vicino allo stadio di Bergamo. Durante la partita Monza-Atalanta, valida per la 35esima giornata di Serie A, i 2.600 tifosi bergamaschi hanno deciso di non incitare la propria squadra come segno di lutto. Hanno mantenuto un silenzio rispettoso e, mentre i calciatori si riscaldavano, hanno intonato cori per ricordare Claris. I tifosi del Monza hanno espresso solidarietà esponendo uno striscione con la scritta “Claris ultras per sempre”. La partita, tuttavia, si è conclusa con una netta vittoria per l’Atalanta, 0-4.

L’aggressore, un 19enne che si è consegnato ai carabinieri, ha dichiarato di aver agito per difendere il fratello. La rissa è stata osservata da diversi testimoni, ma le sue affermazioni non sono state corroborate da evidenze oggettive. I soccorritori che hanno raggiunto Claris hanno trovato diverse ferite alla schiena. Questo non è il primo caso di iniziativa da parte della tifoseria dell’Atalanta; in un’occasione precedente, durante una partita contro il Lecce, avevano già dimostrato di voler ricordare un membro della comunità calcistica, il fisioterapista Graziano Fiorita, deceduto in circostanze tragiche. La Lega Calcio ha deciso di recuperare quella partita nonostante il malcontento di tifosi e squadre per il fitto calendario di fine stagione.