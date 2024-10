SIGUR RÓS: Quattro Concerti in Italia con l’Orchestra – Info e Biglietti

I Sigur Rós, band islandese acclamata a livello mondiale, hanno annunciato quattro concerti in Italia nel settembre 2025. Le date si svolgeranno il 9 e 10 settembre al Teatro Arcimboldi di Milano, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano, e il 12 e 13 settembre presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per il Roma Summer Fest, con il Piemme Project Ensemble. Questi eventi offriranno un’esperienza unica, poiché la band eseguirà i brani del loro ultimo album, ÁTTA, insieme a una selezione dei loro classici, il tutto accompagnato da un’orchestra di 41 elementi.

Questo tour del 2024/2025 rappresenta un’importante occasione per i fan di assistere all’interpretazione orchestrale dei Sigur Rós, segnando un momento significativo nella loro carriera. Inoltre, il 2025 sarà un anno speciale per la band in quanto celebreranno il 20° anniversario del loro album iconico Takk. I Sigur Rós si sono distinti per la loro capacità di trasmettere emozioni profonde e verità essenziali attraverso la loro musica, rendendoli unici nel panorama musicale attuale.

La band è tornata alla ribalta nel 2023 con l’album ÁTTA, il loro lavoro più personale e diretto dopo quasi un decennio. Questo nuovo tour seguirà un periodo proficuo, durante il quale i Sigur Rós hanno riacceso l’interesse dei fan grazie a pubblicazioni come Odin’s Raven Magic (2020) e la ristampa dell’album per il suo 20° anniversario nel 2022. Con quasi dieci milioni di album venduti, i Sigur Rós sono considerati una delle band più audaci e innovative della scena musicale contemporanea, il che lascia presagire un futuro entusiasmante.

I loro concerti sono descritti come un viaggio di introspezione, dove la musica diventa un’esperienza spirituale che crea una connessione profonda con i fans. Questo fenomeno è alimentato dai loro suoni eterei e dalla combinazione di voci islandesi e Vonlenska, un linguaggio fatto di vocalizzi. Dall’inizio della loro carriera, i Sigur Rós hanno creato un vero e proprio culto, colpendo dritto al cuore e all’anima degli ascoltatori.

Le date dei concerti sono:

– 9 e 10 settembre 2025 a Milano

– 12 e 13 settembre 2025 a Roma

La vendita dei biglietti inizierà il 18 ottobre 2024.