Il picco della puntata di ieri sera del GF Vip è stato lo scontro tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini. Dopo che il conduttore le ha tolto la parola, l’opinionista ha lasciato lo studio. La moglie di Paolo Bonolis ha fatto il suo comeback sulla poltroncina rossa soltanto un’ora dopo aver abbandonato la postazione.

Una volta che Sonia è tornata, Alfonso ha cercato di riparare la situazione chiedendole un’opinione su Alessandro Basciano, ma lei si è subito vendicata: “Non so che dirti, quando lo conosceremo meglio saprò cosa dirti. Comunque adesso mi ridai la parola?“.

Il pubblico ha iniziato ad applaudire la Bruganelli al grido di ‘Sonia, Sonia, Sonia‘ e Signorini ha cercato di mettere una pezza sul buco: “Povera Sonia le ho tolto la parola”. Anche in questo caso però l’opinionista ha risposto in maniera pungente: “No, no, no, non è tanto che mi hai tolto la parola, è il modo che non è stato molto carino“.

Alfonso ha comunque teso la mano per cercare una pace con Sonia: “Amore ma, allora, ma poi ci spieghiamo durante il nero della pubblicità. Questa mi sembra la soluzione più intelligente“.

In un mondo giusto avremmo già le immagini di Sonia che sclera nel backstage seguita dai cameraman #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) December 20, 2021

Sonia arrabbiata con Signorini dietro le quinte del GF Vip?

Stando a quello che riporta Giuseppe Candela (giornalista di Dagospia), Sonia sarebbe uscita dallo studio del GF Vip abbastanza nervosa. Nel backstage infatti gli autori avrebbero provato a convincerla a rientrare subito dopo la pubblicità.

“Mi dicono clima rovente. Tensioni dietro le quinte. Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta”.

Stanno provando a convincere la Bruganelli a rientrare ma lei per ora si rifiuta. #GfVip — Giuseppe Candela (@GiusCandela) December 20, 2021

Versione confermata dall’affidabile Agent Beast: “Finalmente una vera dinamica! Sonia è nera ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni“.

Finalmente una vera dinamica! Sonia è nerah ha lasciato lo studio, gli autori hanno provato a trattenerla e farla calmare ma non ha voluto sentire ragioni #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) December 20, 2021

Qui serviva il reality nel reality, con tanto di telecamera pronta a seguire Sonia inviperita dietro le quinte. Avrebbero fatto picchi del 50% di share, altro che Chimica Artistica: Non è un Game, avremmo tutti preferito Sclero Stellare nel Backstage Artistico.