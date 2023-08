Signorini ufficializza il primo concorrente ufficiale: “Entro a una condizione”

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale che lunedì 11 settembre entrerà nella casa del Grande Fratello. Lo ha presentato oggi Alfonso Signorini tramite i canali social della trasmissione.

Un altro sportivo che seguirà le orme di Amaurys Perez, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo.

“Sono venuto a Cortina per ringraziarti per l’invito per la Casa. Ci sarò!” – ha esordito Alex Schwazer – “Ma solo se vengo messo nella condizione di potermi allenare, perché io ho intenzione di tornare alle gare e per nessuna causa posso interrompere gli allenamenti”.

Allenamento quotidiano che gli autori del Grande Fratello e lo stesso Alfonso Signorini gli hanno concesso per contratto.

“Ti seguiremo in diretta durante giorno per giorno in questo allenamento che so che sarà molto tosto, degno di un campione olimpionico come sei tu. E quindi ogni giorno ti seguiremo in diretta perché tu possa partecipare alle gare di qualifica per le Olimpiadi”.