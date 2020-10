Come già anticipato lunedì entreranno tre nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip (che è stato allungato fino a febbraio) e nonostante le identità di loro non siano state ancora ufficializzate, Alfonso Signorini – via Casa Chi – ha svelato che sono tre persone che hanno avuto in qualche modo a che fare con i vipponi attualmente in casa.

“I nuovi ingressi li ho concepiti per far cadere le maschere. Questi primi tre ingressi, perché saranno tre gli ingressi che entreranno lunedì prossimo, li ho concepiti in una maniera strumentale a quello che in queste puntate noi stiamo assistendo. Sono tre personaggi che, ognuno a modo suo, si inserirà all’interno delle dinamiche della casa portando qualcosa di nuovo. Ma non nuovo per il proprio vissuto, ma per il vissuto insieme a dei personaggi che già stanno dentro la casa. Sono tre nuovi concorrenti funzionali a delle dinamiche che sono in atto in questo momento”

Signorini ha poi svelato che i tre nuovi concorrenti non saranno i soli.

“Ad inizio di dicembre ci sarà l’ingresso di altri 7/8 concorrenti per un secondo kickoff. Loro porteranno nella casa il proprio vissuto e la propria storia”.

Grande Fratello Vip, il video di Parpiglia

Sempre via Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha mostrato in anteprima il video di una concorrente che entrerà lunedì. Una ragazza mora che è stata descritta come “una concorrente di rottura, sostituirà Franceska con la K. Ha avuto a che fare con Pretelli“.

Gli altri giornalisti presenti in puntata hanno ironizzato “ha a che fare con i legumi?” / “il suo cognome è una Capitale“, confermando di fatto il nome di Selvaggia Roma, che su Instagram proprio in questi giorni è in hotel a Roma.